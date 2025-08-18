Ex-State Minister Prasanna Ranaweera further remanded
Former State Minister Prasanna Ranaweera, who was arrested and remanded for allegedly selling a plot of state-owned land in Kiribathgoda to a private party by forging documents, has been further remanded.
Ranaweera was remanded until August 25 when he was produced before the Mahara Magistrate’s Court, Ada Derana reporter said.
Ranaweera and four others were arrested and remanded for allegedly selling a plot of state-owned land in Kiribathgoda to a private party by forging documents.