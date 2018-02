LG Polls: Results of several Local Government bodies released

The results for number of local government institutions of the 2018 Local Government Election were released by the Elections Commission.

The results are as follows;

Kilinochchi, Pachchilaippalli PS:

ITAK-2953(6 Members)

Indp. Group-2070(4 Members)

ALTC-651(1 Member)

EPDP-465(1 Member)

SLFP-330(1 Member)

Kilinochchi, Poonakary PS:

ITAK-5807(11 Members)

Indp. Group-2429(4 Members)

UNP-1260(2 Members)

SLFP-945(2 Member)

EPDP-871(1 Member)

Mullaitivu, Muhudubadapattu PS:

ITAK-6292(9)

UNP-2833(3)

Indp. Group-2636(3)

SLPP-2067(2)

TULF-1819(2)

EPDP-1686(2)

SLFP-1235(1)

SLMC-96(1)

Ampara, Addalachchenai PS:

UNP-11361(8),

NC-7453(6)

ACMC-4384(3)

SLPP-779(1)



Vavuniya, Vavuniya South (Sinhala) PS:

SLPP-3916(8),

UNP-2178(4),

SLFP-1223(2),

JVP-923(1),

Indp. Group1-461(1),

Indp. Group2-368(1)

Baticaloa, Manmunai South West PS:

ITAK-5304(6),

TULF-2718(3),

UNP-2706(3),

TMVP-1218(2),

SLFP-661(1),

Indp. Group-591(1)

Puttalam, Wanathawilluwa PS:

SLPP-3924(6)

UNP-2826(5)

SLMC-1208(2)

SLFP-1106(2)

JVP-93

Galle, Rajagama PS:

SLPP-24507(17)

UNP-10251(6)

UPFA-5636(3)

JVP-2067(1)

UNFF-1682(1)

Hambanthota, Tangalle UC:

SLPP-2248(7)

UNP-2136(7)

UPFA-757(2)

JVP-535(2)

Galle, Balapitiya PS:

SLPP-20744(18)

UNP-11313(8)

UPFA-4032(3)

JVP-2641(2)

Galle, Bentota PS:

SLPP-14659(13)

UNP-8273(5)

UPFA-3548(2)

JVP-1730(1)

Nuwara Eliya, Nuwara Eliya PS:

UNP-15240(9)

CWC-11114(7)

SLPP-9262(5)

UPP-1929(1)

JVP-920(1)

Moneragala, Madulla PS:

SLPP-11938(11)

UNP-5480(5)

UPFA-2803(2)

JVP-1389(1)

Hambantota, Ambalantota PS:

SLPP-24117(17)

UNP-9986(7)

JVP-8291(5)

UPFA-5179(3)