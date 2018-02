LG Polls: Results of 12 more Local Government bodies released

The results for 12 more local government institutions of the 2018 Local Government Election were released by the Elections Commission.

The results are as follows;

Badulla, Badulla MC:

UNP-9379(9),

SLPP-8482(8)

UPFA-5362(5)

JVP-2493(3)

Monaragala,Thanamalwila PS:

SLPP-25796(20),

UNP-9548(7)

UPFA-5200(3),

JVP-3926(3)

Galle,Karandeniya PS:

SLPP-25115(13)

UNP-8197(4)

UPFA-3547(2),

JVP-2691(1)

Monaragala,Butala PS:

SLPP-18544(10)

UNP-11520(6),

UPFA-3243(2)

PLF-2128(1)

Monaragala,Katharagama PS:

SLPP-5450(8)

UNP-3600(5)

PLF-1626(2)

UPFA-592(1)

Matara, Kamburupitiya PS:

SLPP-15301(10)

UNP-6433(4)

UPFA-2334(1)

JVP-2027(1)

Kalutara, Beruwala UC:

Indp. Group-10862(8)

UNP-9789(7)

JVP-799(1)

UPFA-641(0)

Gampaha,Minuwangoda UC:

SLPP-2303(7)

UNP-1852(5)

SLFP-591(2)

JVP-396(1)

Kalutara, Kalutara UC:

UNP 8605 (9)

SLPP 6333 (6)

UPFA 1722 (2)

JVP 1459 (1)

Independence Group 514 (1)

Hambantota,Soriyawewa PS:

SLPP-15406(6)

UNP-7899(3)

JVP-3372(1)

UPFA-2060(1)

Jaffna,Point Pedro UC:

AITC- 2199(6)

ITAK-1880(5)

EPDP-777 (2)

TULF 403 (1)