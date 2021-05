Isolation orders issued on 42 areas in three districts

Isolation orders have been issued on 42 areas in Batticaloa, Trincomalee and Kurunegala districts, says the Commander of Sri Lanka Army General Shavenra Silva.

Due to the three-day countrywide travel restrictions that were imposed on Thursday night (May 13), the isolation orders on the following areas will come into effect at 4.00 am on May 17.

Batticaloa District

Kirankulam Police Area

1. Lake Road heading through Manchona (150 C GN Division)

2. Weaving Mill Road (150 C GN Division)

3. Velapodi Road (150 C GN Division)

4. Kannakiamman Kovil Road heading seashore (150 C GN Division)

5. Lake Road heading to Vithanya (150 B GN Division)

6. Appuhamy Road heading up to seashore (150 B GN Division)

Trincomalee District

Kinniya Police Area

1. Kinniya GN Division

2. Periya Kinniya GN Division

3. Kuttikarachchi GN Division

4. Ahuthar Town GN Division

5. Periyathumunei GN Division

6. Malinturai GN Division

7. Rahumaniya Town GN Division

8. Sinna Kinniya GN Division

9. Mancholai GN Division

10. Katteiyaru GN Division

11. Kurincharkerny GN Division

12. Munachchenai GN Division

Kurunegala District

Giriulla Police Area

1. Hamangalla GN Division

2. Narangoda North GN Division

3. Narangoda South GN Division

4. Batapothella GN Division

5. Malgamuwa GN Division

6. Dodampotta GN Division

7. Narangamuwa GN Division

8. Wattegedara GN Division

9. Katugampola GN Division

10. Kavudumunna GN Division

11. Hamanagoda GN Division

12. Weththewa GN Division

13. Mummana GN Division

14. Maharagama GN Division

15. Pahala Meddepola GN Division

16. Ihala Meddepola GN Division

17. Koduruwawala GN Division

18. Mahingamuwa GN Division

19. Siyambalawalana GN Division

20. Bopitiya GN Division

21. Ihala Labbala GN Division

22. Pahala Labbala GN Division

23. Maththegama GN Division

24. Wellewa GN Division

