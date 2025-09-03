President AKD appoints 18 new High Court Judges
September 3, 2025 06:40 pm
President Anura Kumara Dissanayake has appointed 18 new Judges of the High Court.
The newly appointed High Court Judges include 17 Special Class Judicial Officers and a Senior State Attorney serving in the Attorney General’s Department.
Accordingly, they received their letters of appointment from the President at the Presidential Secretariat in Colombo today (3).
The newly appointed High Court Judges:
01. Mr. S.S.K. Withana (District Judge)
02. Mr. A.M.I.S. Attanayake (District Judge)
03. Mr. A.M.M. Riyal (District Judge)
04. Mr. D.P. Mudunkotuwa (District Judge)
05. Mr. S.B.H.M.S. Herath (Additional District Judge)
06. Mr. J. Kajanideepalan (District Judge)
07. Mr. D.M.D.C. Bandara (Senior Assistant Secretary, Judicial Service Commission)
08. Ms. H.M.B.R. Wijeratne (Additional District Judge)
09. Mr. D.M.A. Seneviratne (Additional District Judge)
10. Mr. A.A. Anandaraja (Magistrate)
11. Mr. G.N. Perera (District Judge)
12. Mr. A. Judeson (District Judge)
13. Mrs. W.K.D.S. Weeratunga (District Judge)
14. Mr. R.B.M.D.R. Weligodapitiya (District Judge)
15. Ms. K.D.N.V. Lankapura (Magistrate)
16. Mr. D.M.R.D. Dissanayake (District Judge)
17. Mr. M.I.M. Rizvi (District Judge)
18. Mrs. A. Jayalakshi de Silva (Senior State Attorney)