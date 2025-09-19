Landslide warnings issued for several areas in five districts

Early landslide warnings have been issued for multiple areas in five districts as heavy rainfall continues in parts of the island.

Landslide warnings will be in effect from 10:00 a.m. today (19) and will remain in effect until 10:00 a.m. tomorrow (20), the National Building Research Organisation (NBRO) said.

Accordingly, a Level 1 (Yellow) warning has been issued for several Divisional Secretariat Divisions (DSDs) and surrounding areas in the Colombo, Kalutara, Kegalle, Nuwara Eliya and Ratnapura districts as follows:

Colombo: Seethawaka Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Kalutara: Ingiriya and Horana Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Kegalle: Dehiowita Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Nuwara Eliya: Kotmale Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Ratnapura: Ratnapura Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.