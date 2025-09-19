Landslide warnings issued for several areas in five districts

Landslide warnings issued for several areas in five districts

September 19, 2025   11:10 am

Early landslide warnings have been issued for multiple areas in five districts as heavy rainfall continues in parts of the island.

Landslide warnings will be in effect from 10:00 a.m. today (19) and will remain in effect until 10:00 a.m. tomorrow (20), the National Building Research Organisation (NBRO) said.

Accordingly, a Level 1 (Yellow) warning has been issued for several Divisional Secretariat Divisions (DSDs) and surrounding areas in the Colombo, Kalutara, Kegalle, Nuwara Eliya and Ratnapura districts as follows:

Colombo: Seethawaka Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Kalutara: Ingiriya and Horana Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Kegalle: Dehiowita Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Nuwara Eliya: Kotmale Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Ratnapura: Ratnapura Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Disclaimer: All the comments will be moderated by the AD editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or slanderous. Please avoid outside hyperlinks inside the comment and avoid typing all capitalized comments. Help us delete comments that do not follow these guidelines by flagging them(mouse over a comment and click the flag icon on the right side). Do use these forums to voice your opinions and create healthy discourse.

Most Viewed

Most Viewed Video Stories

🔴LIVE - Ada Derana Midday Prime News Bulletin - 2025.09.19

🔴LIVE - Ada Derana Midday Prime News Bulletin - 2025.09.19

🔴LIVE - Ada Derana Midday Prime News Bulletin - 2025.09.19

'We acknowledge past mistakes, but railways show no progress' - Minister Bimal (English)

'We acknowledge past mistakes, but railways show no progress' - Minister Bimal (English)

2026 Appropriation Bill sets total govt expenditure at Rs. 4.43 trillion (English)

2026 Appropriation Bill sets total govt expenditure at Rs. 4.43 trillion (English)

Minister Wasantha Samarasinghe's assets under scrutiny (English)

Minister Wasantha Samarasinghe's assets under scrutiny (English)

Public consultation on proposed electricity tariff revision to begin today (English)

Public consultation on proposed electricity tariff revision to begin today (English)

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm

President inaugurated resumption of KadawathaMirigama Expressway construction (English)

President inaugurated resumption of KadawathaMirigama Expressway construction (English)