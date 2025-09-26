Landslide warnings issued for several areas in five districts

September 26, 2025   08:44 am

Early landslide warnings have been issued for multiple areas in five districts as heavy rainfall continues in parts of the island.

Landslide warnings have been in effect from 10:00 p.m. yesterday (25) and will remain in effect until 10:00 p.m. today (26), the National Building Research Organisation (NBRO) said.

Accordingly, a Level 2 (Amber)) warning has been issued for several Divisional Secretariat Divisions (DSDs) and surrounding areas in the Kalutara and Matara districts as follows:

Kalutara: Walallawita Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Matara: Welipitiya Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Meanwhile, a Level 1 (Yellow) warning has been issued for several areas in the following districts:

Galle: Nagoda, Elpitiya, Baddegama, Yakkalamulla Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Kalutara: Palindanuwara, Mathugama Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Matara: Kotapola Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

Ratnapura: Elapatha, Kalawana, Pelmadulla Divisional Secretariat DSD and surrounding areas.

 

 

 

 

 

