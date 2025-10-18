Landslide warnings extended for 11 districts
October 18, 2025 11:25 am
Early landslide warnings issued by the National Building and Research Organisation (NBRO) for multiple areas in eleven districts have been extended, as heavy rainfall continues across parts of the island.
Accordingly, a Level 2 (Amber) warning was issued for several areas in the Kandy, Kegalle and Matale districts are as follows:
Kandy District: Udunuwara and Ududumbara Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kegalle District: Yatiyanthota and Bulathkohupitiya Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Matale District: Pallepola and Ambanganga Korale Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Meanwhile, a Level 1 (Yellow) warning has been issued for several areas in the following districts:
Badulla District: Haldummulla and Uva Paranagama Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Galle District: Neluwa Divisional Secretariat Division and surrounding areas
Gampaha District: Attanagalla Divisional Secretariat Division and surrounding areas
Kandy District: Delthota and Doluwa Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kegalle District: Mawanella, Ruwanwella, Aranayaka and Rambukkana Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kurunegala District: Alawwa and Ridigama Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Matale District: Raththota, Ukuwela, Yatawaththa Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Matara District: Pitabaddara Divisional Secretariat Division and surrounding areas
Monaragela District: Madagama Divisional Secretariat Division and surrounding areas
Nuwaraeliya District: Ambagamuwa, Haguranketha and Walapane Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Ratnapura District: Kalawana, Imbulpe, Ehaliyagoda and Weligepola Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas