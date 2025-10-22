CAA issues gazette announcing maximum retail prices for imported rice

October 22, 2025   06:51 am

The Consumer Affairs Authority (CAA) has issued a gazette notification announcing the maximum retail prices (MRP) for imported rice varieties, effective from October 21, 2025.

Accordingly, the MRP for Raw Rice is Rs. 210 per kilogram, Nadu is Rs. 220 per kilogram, Samba is Rs. 230 per kilogram, Ponni Samba (equivalent to Keeri Samba) is Rs. 240 per kilogram, and Kiri Ponni or Paal Ponni is Rs. 255 per kilogram. 

Whats-App-Image-2025-10-22-at-06-47-02-941e0b8d Whats-App-Image-2025-10-22-at-06-47-02-dbd9db54

 

