Landslide warnings issued for several districts extended
October 24, 2025 05:39 pm
Early landslide warning issued for several districts of the island owing to the prevailing heavy rain, have been extended.
Accordingly, landslide warnings issued by the National Building Research Organisation (NBRO) will be in effect from 4:00 p.m. today (24) until 4:00 p.m. tomorrow (25).
The NBRO has issued this warning notice, advising people to remain cautious in several Divisional Secretariat Divisions and to remain vigilant for several other Divisional Secretariat Divisions.
Areas advised to remain vigilant
Galle District - Elpitiya, Baddegama, and Nagoda Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kandy District – Yatinuwara Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kegalle District - Kegalle, Aranayake, Yatiyanthota, Mawanella, Rambukkana, and Dehiowita Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Ratnapura District - Eheliyagoda, and Kalawana Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Areas advised to remain cautious
Colombo District - Seethawaka, and Padukka Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Galle District - Yakkalamulla, and Neluwa Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kalutara District - Ingiriya, and Walallawita Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kandy District - Doluwa, Pasbage Korale, Delthota, Pathadumbara, Yatinuwara, Pathahewaheta, Udapalatha, Ganga Ihala Korala, and Udakumbura Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kegalle District - Galigamuwa, Warakapola, Ruwanwella, and Bulathkohupitiya Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Kurunegala District - Alawwa, Narammala, Mallawapitiya, and Rideegama Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Matale District - Ukuwela, Pallepola, Ambanganga Korale, Laggala, Yatiyanthota, Udawatta, and Naula Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Matara District – Welipitiya Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Nuwara Eliya District - Walapane, Ambagamuwa, Norwood, and Hangurakketha Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas
Ratnapura District - Imbulpe, Kiriella, Kuruwita, and Ayagama Divisional Secretariat Divisions and surrounding areas