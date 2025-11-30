Limited train services to operate today Railway Department
November 30, 2025 07:09 am
The Department of Railways has made an announcement regarding the train operations scheduled for today (30) amidst the prevailing adverse weather conditions.
Accordingly, train services will operate as follows:
Coastal Line
Aluthgama - Maradana –- 05.30 a.m. – (Slow train)
Galle – Maradana – 6.00 a.m. – (Slow train)
Aluthgama – Maradana –- 06.30 a.m. – (Slow train)
Panadura – Maradana – 7.00 a.m. – (Slow train)
Kaluthara south - Maradana – 10.30 a.m. – (Slow train)
Aluthgama - Maradana –- 01.50 p.m. – (Slow train)
Beliatta – Maradana – 03.15 p.m. (Express rain)
Kaluthara south - Maradana – 03.30 p.m. – (Slow train)
Maradana – Panadura - 05.50 p.m. (Slow train)
Maradana – Beliatta – 06.10 a.m. - (Express rain)
Maradana - Kaluthara south – 08.35 a.m. – (Slow train)
Maradana – Aluthgama – 11.10 a.m. – (Slow train)
Maradana – Kaluthara south – 01.30 p.m. – (Slow train)
Puttalam Line
Colombo Fort – Negombo – 06.00 a.m. – (Slow train)
Colombo Fort – Negombo – 09.35 a.m. – (Slow train)
Colombo Fort – Negombo – 02.35 p.m. – (Slow train)
Negombo - Colombo Fort –– 07.35 a.m. – (Slow train)
Negombo - Colombo Fort –– 05.10 p.m. – (Slow train)
Kelani Valley Line
Padukka - Colombo Fort – 07.30 a.m. – (Slow train)