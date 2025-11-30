Revised train timetable announced by Department of Railways

Revised train timetable announced by Department of Railways

November 30, 2025   10:38 pm

A new train timetable has been issued by the Department of Railways.

The Railway Department has announced that from tomorrow (01) until December 5, train operations will be carried out as follows until further notice.
Coastal Line (Up Line ⬆️)

Beliatta / Maradana – Departure 4:15 AM (Sagarika)

Beliatta / Maradana – Departure 6:25 AM (Galu Kumari)

Matara / Maradana – Departure 6:05 AM (Ruhunu Kumari)

Galle / Maradana – Departure 4:10 AM (slow)

Galle / Maradana – Departure 5:00 AM (Samudra Devi)

Aluthgama / Ganemulla – Departure 3:15 AM (slow)

Aluthgama / Colombo Fort – Departure 3:40 AM (slow)

Aluthgama / Ragama – Departure 4:15 AM (slow)

Aluthgama / Maradana – Departure 5:55 AM (slow)

South Kalutara / Maradana – Departure 7:00 AM (slow)

Coastal Line (Down Line ⬇️)

Maradana / Panadura – Departure 5:50 AM (slow)

Maradana / Beliatta – Departure 6:25 AM

Maradana / Panadura – Departure 7:00 AM (slow)

Maradana / South Kalutara – Departure 8:35 AM (slow)

Maradana / Aluthgama – Departure 11:10 AM (slow)

Maradana / South Kalutara – Departure 12:30 PM (slow)

Maradana / Beliatta – Departure 2:30 PM (Galu Kumari)

Maradana / Matara – Departure 3:40 PM (Ruhunu Kumari)

Maradana / South Kalutara – Departure 4:10 PM (slow)

Maradana / Beliatta – Departure 4:40 PM (Sagarika)

Maradana / Aluthgama – Departure 4:45 PM (slow)

Maradana / Galle – Departure 5:25 PM (Samudra Devi)

Maradana / Galle – Departure 5:45 PM (slow)

Maradana / Aluthgama – Departure 6:15 PM (slow)

Colombo Fort / South Kalutara – Departure 7:15 PM (slow)

Maradana / Aluthgama – Departure 7:45 PM (slow)

Maradana / Aluthgama – Departure 9:30 PM (slow)

Puttalam Line (Up Line ⬆️)

Colombo Fort / Kochchikade – Departure 4:00 AM (slow)

Colombo Fort / Negombo – Departure 5:00 AM (slow)

Colombo Fort / Kochchikade – Departure 5:40 AM (slow)

Colombo Fort / Kochchikade – Departure 9:35 AM (slow)

Colombo Fort / Kochchikade – Departure 2:35 PM (slow)

Colombo Fort / Kochchikade – Departure 4:30 PM (slow)

Colombo Fort / Negombo – Departure 4:50 PM (slow)

Colombo Fort / Negombo – Departure 5:25 PM (slow)

Colombo Fort / Kochchikade – Departure 7:10 PM (slow)

Puttalam Line (Down Line ⬇️)

Kochchikade / Colombo Fort – Departure 6:20 AM (slow)

Negombo / Colombo Fort – Departure 6:50 AM (slow)

Kochchikade / Colombo Fort – Departure 7:25 AM (slow)

Kochchikade / Colombo Fort – Departure 10:15 AM (slow)

Kochchikade / Colombo Fort – Departure 4:50 PM (slow)

Negombo / Colombo Fort – Departure 6:25 PM (slow)

Negombo / Colombo Fort – Departure 7:00 PM (slow)

Kochchikade / Colombo Fort – Departure 7:00 PM (slow)

Kochchikade / Colombo Fort – Departure 8:20 PM (slow)

Kelani Valley Line (Up Line ⬆️)

Colombo Fort / Avissawella – Departure 8:30 AM (slow)

Colombo Fort / Avissawella – Departure 4:35 PM (slow)

Colombo Fort / Avissawella – Departure 5:45 PM (slow)

Colombo Fort / Kosgama – Departure 6:30 PM (slow)

Colombo Fort / Avissawella – Departure 8:00 PM (slow)

Kelani Valley Line (Down Line ⬇️)

Avissawella / Colombo Fort – Departure 4:40 AM (slow)

Avissawella / Colombo Fort – Departure 5:15 AM (slow)

Waga / Colombo Fort – Departure 4:45 AM (slow)

Avissawella / Colombo Fort – Departure 6:25 AM (slow)

Avissawella / Colombo Fort – Departure 12:25 PM (slow)

Main Line (Up Line ⬆️)

Maradana / Ganemulla – Departure 6:00 AM (slow)

Colombo Fort / Ragama – Departure 7:20 AM (slow)

Colombo Fort / Ganemulla – Departure 11:15 AM (slow)

Colombo Fort / Ganemulla – Departure 2:00 PM (slow)

Colombo Fort / Ganemulla – Departure 4:10 PM (slow)

Colombo Fort / Ganemulla – Departure 4:25 PM (slow)

Colombo Fort / Ganemulla – Departure 6:40 PM (slow)

Main Line (Down Line ⬇️)

Ganemulla / Colombo Fort – Departure 7:10 AM (slow)

Ragama / Colombo Fort – Departure 7:45 AM (slow)

Ganemulla / Colombo Fort – Departure 12:20 PM (slow)

Ganemulla / Colombo Fort – Departure 3:00 PM (slow)

Ragama / Colombo Fort – Departure 4:50 PM (slow)

Ganemulla / Colombo Fort – Departure 5:30 PM (slow)

Ganemulla / Colombo Fort – Departure 8:00 PM (slow)


The Main Line is currently being prepared for extension of operations up to Ambepussa, and any updates to this timetable will be announced later.

Train services that will remain suspended

Rambukkana – Kandy – Matale – Badulla

Polgahawela – Kankesanthurai (KKS)

Maho – Batticaloa

Maho – Trincomalee

Medawachchiya – Mannar

Kochchikade – Puttalam

Disclaimer: All the comments will be moderated by the AD editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or slanderous. Please avoid outside hyperlinks inside the comment and avoid typing all capitalized comments. Help us delete comments that do not follow these guidelines by flagging them(mouse over a comment and click the flag icon on the right side). Do use these forums to voice your opinions and create healthy discourse.

Most Viewed

Most Viewed Video Stories

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Indian relief team and supplies arrive in Sri Lanka to assist flood victims (English)

Indian relief team and supplies arrive in Sri Lanka to assist flood victims (English)

Cyclone 'Ditwa' moves away from Sri Lanka; Intermittent showers to continue (English)

Cyclone 'Ditwa' moves away from Sri Lanka; Intermittent showers to continue (English)

Manusath Derana-Dialog flood relief operation continues for second day (English)

Manusath Derana-Dialog flood relief operation continues for second day (English)

25-30% electricity consumers across the island experiencing power outages (English)

25-30% electricity consumers across the island experiencing power outages (English)

LIVE🔴Ada Derana Midday Prime News Bulletin - 2025.11.29

LIVE🔴Ada Derana Midday Prime News Bulletin - 2025.11.29

Cyclone Ditwah brings severe weather to Sri Lanka, causes major floods (English)

Cyclone Ditwah brings severe weather to Sri Lanka, causes major floods (English)

President directs officials to provide disaster relief without financial constraints (English)

President directs officials to provide disaster relief without financial constraints (English)