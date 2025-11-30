Revised train timetable announced by Department of Railways
November 30, 2025 10:38 pm
A new train timetable has been issued by the Department of Railways.
The Railway Department has announced that from tomorrow (01) until December 5, train operations will be carried out as follows until further notice.
Coastal Line (Up Line ⬆️)
Beliatta / Maradana – Departure 4:15 AM (Sagarika)
Beliatta / Maradana – Departure 6:25 AM (Galu Kumari)
Matara / Maradana – Departure 6:05 AM (Ruhunu Kumari)
Galle / Maradana – Departure 4:10 AM (slow)
Galle / Maradana – Departure 5:00 AM (Samudra Devi)
Aluthgama / Ganemulla – Departure 3:15 AM (slow)
Aluthgama / Colombo Fort – Departure 3:40 AM (slow)
Aluthgama / Ragama – Departure 4:15 AM (slow)
Aluthgama / Maradana – Departure 5:55 AM (slow)
South Kalutara / Maradana – Departure 7:00 AM (slow)
Coastal Line (Down Line ⬇️)
Maradana / Panadura – Departure 5:50 AM (slow)
Maradana / Beliatta – Departure 6:25 AM
Maradana / Panadura – Departure 7:00 AM (slow)
Maradana / South Kalutara – Departure 8:35 AM (slow)
Maradana / Aluthgama – Departure 11:10 AM (slow)
Maradana / South Kalutara – Departure 12:30 PM (slow)
Maradana / Beliatta – Departure 2:30 PM (Galu Kumari)
Maradana / Matara – Departure 3:40 PM (Ruhunu Kumari)
Maradana / South Kalutara – Departure 4:10 PM (slow)
Maradana / Beliatta – Departure 4:40 PM (Sagarika)
Maradana / Aluthgama – Departure 4:45 PM (slow)
Maradana / Galle – Departure 5:25 PM (Samudra Devi)
Maradana / Galle – Departure 5:45 PM (slow)
Maradana / Aluthgama – Departure 6:15 PM (slow)
Colombo Fort / South Kalutara – Departure 7:15 PM (slow)
Maradana / Aluthgama – Departure 7:45 PM (slow)
Maradana / Aluthgama – Departure 9:30 PM (slow)
Puttalam Line (Up Line ⬆️)
Colombo Fort / Kochchikade – Departure 4:00 AM (slow)
Colombo Fort / Negombo – Departure 5:00 AM (slow)
Colombo Fort / Kochchikade – Departure 5:40 AM (slow)
Colombo Fort / Kochchikade – Departure 9:35 AM (slow)
Colombo Fort / Kochchikade – Departure 2:35 PM (slow)
Colombo Fort / Kochchikade – Departure 4:30 PM (slow)
Colombo Fort / Negombo – Departure 4:50 PM (slow)
Colombo Fort / Negombo – Departure 5:25 PM (slow)
Colombo Fort / Kochchikade – Departure 7:10 PM (slow)
Puttalam Line (Down Line ⬇️)
Kochchikade / Colombo Fort – Departure 6:20 AM (slow)
Negombo / Colombo Fort – Departure 6:50 AM (slow)
Kochchikade / Colombo Fort – Departure 7:25 AM (slow)
Kochchikade / Colombo Fort – Departure 10:15 AM (slow)
Kochchikade / Colombo Fort – Departure 4:50 PM (slow)
Negombo / Colombo Fort – Departure 6:25 PM (slow)
Negombo / Colombo Fort – Departure 7:00 PM (slow)
Kochchikade / Colombo Fort – Departure 7:00 PM (slow)
Kochchikade / Colombo Fort – Departure 8:20 PM (slow)
Kelani Valley Line (Up Line ⬆️)
Colombo Fort / Avissawella – Departure 8:30 AM (slow)
Colombo Fort / Avissawella – Departure 4:35 PM (slow)
Colombo Fort / Avissawella – Departure 5:45 PM (slow)
Colombo Fort / Kosgama – Departure 6:30 PM (slow)
Colombo Fort / Avissawella – Departure 8:00 PM (slow)
Kelani Valley Line (Down Line ⬇️)
Avissawella / Colombo Fort – Departure 4:40 AM (slow)
Avissawella / Colombo Fort – Departure 5:15 AM (slow)
Waga / Colombo Fort – Departure 4:45 AM (slow)
Avissawella / Colombo Fort – Departure 6:25 AM (slow)
Avissawella / Colombo Fort – Departure 12:25 PM (slow)
Main Line (Up Line ⬆️)
Maradana / Ganemulla – Departure 6:00 AM (slow)
Colombo Fort / Ragama – Departure 7:20 AM (slow)
Colombo Fort / Ganemulla – Departure 11:15 AM (slow)
Colombo Fort / Ganemulla – Departure 2:00 PM (slow)
Colombo Fort / Ganemulla – Departure 4:10 PM (slow)
Colombo Fort / Ganemulla – Departure 4:25 PM (slow)
Colombo Fort / Ganemulla – Departure 6:40 PM (slow)
Main Line (Down Line ⬇️)
Ganemulla / Colombo Fort – Departure 7:10 AM (slow)
Ragama / Colombo Fort – Departure 7:45 AM (slow)
Ganemulla / Colombo Fort – Departure 12:20 PM (slow)
Ganemulla / Colombo Fort – Departure 3:00 PM (slow)
Ragama / Colombo Fort – Departure 4:50 PM (slow)
Ganemulla / Colombo Fort – Departure 5:30 PM (slow)
Ganemulla / Colombo Fort – Departure 8:00 PM (slow)
The Main Line is currently being prepared for extension of operations up to Ambepussa, and any updates to this timetable will be announced later.
Train services that will remain suspended
Rambukkana – Kandy – Matale – Badulla
Polgahawela – Kankesanthurai (KKS)
Maho – Batticaloa
Maho – Trincomalee
Medawachchiya – Mannar
Kochchikade – Puttalam