Level-3 landslide warning issued to several areas in four districts extended
December 8, 2025 04:49 pm
The ‘Level-3’ (Red) landslide evacuation warning issued to multiple areas in four districts has been extended.
Accordingly, the National Building and Research Organisation (NBRO) landslide warning will be in effect till 04:00 p.m. tomorrow (09).
Districts and Divisional Secretariat Divisions (DSDs) that have been issued the Level 3 (Red) landslide warnings, advising people to evacuate, are as follows:
Kandy District: Hatharaliyadda, Yatinuwara, Udadumbara, Pathahewaheta, Medadumbara, Pasbage Korale, Deltota, Poojapitiya, Ganga Ihala Korale, Panwila, Gangawata Korale, Udapalatha, Harispattuwa, Kundasale, Minipe, Doluwa, Thumpane, Akurana, Udunuwara and Pathadumbara DSDs and surrounding areas
Kegalle District: Kegalle, Galigamuwa, Mawanella, Bulathkohupitiya, Aranayaka, Yatiyanthota, Rambukkana and Warakapola DSDs and surrounding areas
Kurunegala District: Mawathagama, Mallawapitiya and Rideegama DSDs and surrounding areas
Matale District: Naula, Wilgamuwa, Pallepola, Ambanganga Korale, Laggala Pallegama, Ukuwela, Rattota, Matale and Yatawatta DSDs and surrounding areas