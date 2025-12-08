Level-3 landslide warning issued to several areas in four districts extended

Level-3 landslide warning issued to several areas in four districts extended

December 8, 2025   04:49 pm

The ‘Level-3’ (Red) landslide evacuation warning issued to multiple areas in four districts has been extended.

Accordingly, the National Building and Research Organisation (NBRO) landslide warning will be in effect till 04:00 p.m. tomorrow (09).

Districts and Divisional Secretariat Divisions (DSDs) that have been issued the Level 3 (Red) landslide warnings, advising people to evacuate, are as follows:

Kandy District: Hatharaliyadda, Yatinuwara, Udadumbara, Pathahewaheta, Medadumbara, Pasbage Korale, Deltota, Poojapitiya, Ganga Ihala Korale, Panwila, Gangawata Korale, Udapalatha, Harispattuwa, Kundasale, Minipe, Doluwa, Thumpane, Akurana, Udunuwara and Pathadumbara DSDs and surrounding areas

Kegalle District: Kegalle, Galigamuwa, Mawanella, Bulathkohupitiya, Aranayaka, Yatiyanthota, Rambukkana and Warakapola DSDs and surrounding areas

Kurunegala District: Mawathagama, Mallawapitiya and Rideegama DSDs and surrounding areas

Matale District: Naula, Wilgamuwa, Pallepola, Ambanganga Korale, Laggala Pallegama, Ukuwela, Rattota, Matale and Yatawatta DSDs and surrounding areas

Disclaimer: All the comments will be moderated by the AD editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or slanderous. Please avoid outside hyperlinks inside the comment and avoid typing all capitalized comments. Help us delete comments that do not follow these guidelines by flagging them(mouse over a comment and click the flag icon on the right side). Do use these forums to voice your opinions and create healthy discourse.

Most Viewed

Most Viewed Video Stories

🔴LIVE | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

RDA aims to reopen all damaged roads before next Friday after NBRO clearance (English)

RDA aims to reopen all damaged roads before next Friday after NBRO clearance (English)

All those who were affected by Cyclone Ditwah should be compensated  President (English)

All those who were affected by Cyclone Ditwah should be compensated  President (English)

All foreign relief donations will be exempt from import duties and related levies  Govt. (English)

All foreign relief donations will be exempt from import duties and related levies  Govt. (English)

Donors continue to arrive and handover supplies in support of Manusath Derana relief drive (English)

Donors continue to arrive and handover supplies in support of Manusath Derana relief drive (English)

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin Unlisted - 2025.12.07

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin Unlisted - 2025.12.07

LIVE🔴 Ada Derana 12.00 Midday News Bulletin

LIVE🔴 Ada Derana 12.00 Midday News Bulletin

Opposition Leader Sajith visits flood-affected residents of Karawanella (English)

Opposition Leader Sajith visits flood-affected residents of Karawanella (English)