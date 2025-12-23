PM Harini and Jaishankar discuss Sri Lankas post-disaster reconstruction efforts

PM Harini and Jaishankar discuss Sri Lankas post-disaster reconstruction efforts

December 23, 2025   02:41 pm

Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya has met with visiting India’s External Affairs Minister, Dr. Subramaniam Jaishankar at Temple Trees.

India’s External Affairs Minister Dr. Subramaniam Jaishankar is currently in Sri Lanka as the Special Envoy of Prime Minister Narendra Modi.

During the meeting, the two parties held discussion on Sri Lanka’s ongoing post-disaster reconstruction efforts, with India reaffirming its readiness to support key areas, including the rebuilding of railways and bridges and strengthening the agricultural sector.

Disclaimer: All the comments will be moderated by the AD editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or slanderous. Please avoid outside hyperlinks inside the comment and avoid typing all capitalized comments. Help us delete comments that do not follow these guidelines by flagging them(mouse over a comment and click the flag icon on the right side). Do use these forums to voice your opinions and create healthy discourse.

Most Viewed

Most Viewed Video Stories

Police officer arrested for allegedly assaulting NPP MP granted bail (English)

Police officer arrested for allegedly assaulting NPP MP granted bail (English)

Police officer arrested for allegedly assaulting NPP MP granted bail (English)

Sluice gates of several major reservoirs remain open as monsoon rains continue (English)

Sluice gates of several major reservoirs remain open as monsoon rains continue (English)

Indian Foreign Minister Jaishankar visits Sri Lanka as Indian PM's special envoy (English)

Indian Foreign Minister Jaishankar visits Sri Lanka as Indian PM's special envoy (English)

PM says Sri Lanka needs to catch up; assures swift education reforms (English)

PM says Sri Lanka needs to catch up; assures swift education reforms (English)

🔴LIVE | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

President commends Sri Lanka Army for its unwavering service to the nation (English)

President commends Sri Lanka Army for its unwavering service to the nation (English)

Several parties comment on controversies over the 'Ondansetron' vaccine (English)

Several parties comment on controversies over the 'Ondansetron' vaccine (English)

Reservoirs continue to overflow, landslides reported amid Northeast Monsoon rains (English)

Reservoirs continue to overflow, landslides reported amid Northeast Monsoon rains (English)