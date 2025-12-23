PM Harini and Jaishankar discuss Sri Lankas post-disaster reconstruction efforts
Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya has met with visiting India’s External Affairs Minister, Dr. Subramaniam Jaishankar at Temple Trees.
India’s External Affairs Minister Dr. Subramaniam Jaishankar is currently in Sri Lanka as the Special Envoy of Prime Minister Narendra Modi.
During the meeting, the two parties held discussion on Sri Lanka’s ongoing post-disaster reconstruction efforts, with India reaffirming its readiness to support key areas, including the rebuilding of railways and bridges and strengthening the agricultural sector.