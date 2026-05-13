Level 2 landslide warnings issued to several areas in five districts

Level 2 landslide warnings issued to several areas in five districts

May 13, 2026   10:32 am

Level 2 landslide warnings have been issued to several areas of five districts owing to the prevailing heavy rainfall conditions across the country.

The warning issued by the National Building Research Organisation (NBRO) will be in effect from 9:00 a.m. today until 9:00 a.m. tomorrow.

Warning Level 2: Amber (Alert)

• Badulla District: Passara

• Galle District: Neluwa

• Kalutara District: Agalawatta, Baduraliya, Matugama, Horana, Walallawita

• Kandy District: Pathahewaheta, Pasbage Korale, Akurana, Gangawata Korale, Panwila, Yatinuwara, Ganga Ihala Korale, Udapalatha

• Ratnapura District: Pelmadulla, Ratnapura

Warning Level 1: Yellow (Watch)

• Badulla District: Bandarawela, Hali-Ela

• Galle District: Thawalama, Elpitiya, Niyagama

• Kalutara District: Ingiriya, Bulathsinhala

• Kandy District: Poojapitiya, Thumpane, Deltota, Doluwa, Udunuwara, Hatharaliyadda, Harispattuwa

• Kegalle District: Mawanella, Bulathkohupitiya, Yatiyanthota, Aranayaka, Kegalle, Rambukkana, Warakapola

• Kurunegala District: Rideegama

• Matale District: Naula, Ambanganga Korale, Rattota

• Matara District: Pitabeddara

• Monaragala District: Badalkumbura, Wellawaya, Bibile

• Nuwara Eliya District: Norwood, Ambagamuwa Korale, Kotmale West

• Ratnapura District: Eheliyagoda, Kuruwita, Kalawana, Godakawela, Kiriella, Ayagama

Disclaimer: All the comments will be moderated by the AD editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or slanderous. Please avoid outside hyperlinks inside the comment and avoid typing all capitalized comments. Help us delete comments that do not follow these guidelines by flagging them(mouse over a comment and click the flag icon on the right side). Do use these forums to voice your opinions and create healthy discourse.

Most Viewed

Most Viewed Video Stories

No more selective enforcement of the law based on power and political connections: President (English)

No more selective enforcement of the law based on power and political connections: President (English)

No more selective enforcement of the law based on power and political connections: President (English)

Central Expressway construction; Cabinet approves contractors for Rambukkana to Galagedara section (English)

Central Expressway construction; Cabinet approves contractors for Rambukkana to Galagedara section (English)

Govt. rules out political involvement in ex-President Mahinda Rajapaksa's summons to Bribery Comm (English)

Govt. rules out political involvement in ex-President Mahinda Rajapaksa's summons to Bribery Comm (English)

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Low-pressure system over Bay of Bengal intensifies; Heavy rains over 100mm predicted in several areas (English)

Low-pressure system over Bay of Bengal intensifies; Heavy rains over 100mm predicted in several areas (English)

'Shortage of stents persists across Sri Lanka' Sajith demands proactive steps to help heart patients (English)

'Shortage of stents persists across Sri Lanka' Sajith demands proactive steps to help heart patients (English)

Water tariff revision due in June: Minister Govt. assures no major supply disruption at present (English)

Water tariff revision due in June: Minister Govt. assures no major supply disruption at present (English)

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin

🔴LIVE | Ada Derana Prime Time News Bulletin