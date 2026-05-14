Landslide warnings issued to several areas in 11 districts

May 14, 2026   02:40 pm

Level 2 landslide warnings have been issued to several areas of three districts owing to the prevailing heavy rainfall conditions across the country.

The warning issued by the National Building Research Organisation (NBRO) will be in effect from 9:00 a.m. today (14) until 9:00 a.m. tomorrow (15).

Warning Level 2: Amber (Alert)

  • Galle District: Neluwa
  • Kalutara District: Agalawatta, Baduraliya, Matugama, Horana, Walallawita
  • Ratnapura District: Pelmadulla, Ratnapura

Warning Level 1: Yellow (Watch)

  • Badulla District: Bandarawela, Hali-Ela, Passara
  • Galle District: Thawalama, Elpitiya, Niyagama
  • Kalutara District: Ingiriya, Bulathsinhala
  • Kandy District: Pathahewaheta, Pasbage Korale, Akurana, Gangawata Korale, Panwila, Yatinuwara, Ganga Ihala Korale, Udapalatha, Poojapitiya, Thumpane, Deltota, Doluwa, Udunuwara, Hatharaliyadda, Harispattuwa
  • Kegalle District: Mawanella, Bulathkohupitiya, Yatiyanthota, Aranayaka, Kegalle, Rambukkana, Warakapola
  • Kurunegala District: Rideegama
  • Matale District: Naula, Ambanganga Korale, Rattota
  • Matara District: Pitabeddara
  • Monaragala District: Badalkumbura, Wellawaya, Bibile
  • Nuwara Eliya District: Norwood, Ambagamuwa Korale, Kotmale West
  • Ratnapura District: Eheliyagoda, Kuruwita, Kalawana, Godakawela, Kiriella, Ayagama
