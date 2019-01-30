New director boards appointed to several institutes including CEB
January 30, 2019 05:23 pm
New boards of directors for the institutes affiliated to the Ministry of Power, Energy and Business Development have been appointed by the subject Minister Ravi Karunanayake this morning (30).
Accordingly, new appointments were made for the Ceylon Electricity Board (CEB), Sri Lanka Atomic Energy Board, Sri Lanka Sustainable Energy Authority, Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council, Lanka Electricity Company (LECO), Lanka Coal Company and Lanka Transformers Limited (LTL) Holdings.
The newly appointed boards of directors are as follows:
Ceylon Electricity Board (CEB)
Chairman – Rakitha Jayawardena
Vice Chairman – Rajiv Selvaraj
Working Director – K.K. Tissa Jinadasa
Sri Lanka Atomic Energy Board
Chairman – Deepal Sumanthree Gunaratne
Board Members – Raveendra Rathnasekara, Sampath Chandrasena, Chandana Perera, Vidanage Sanjeewa Dickwella, Mohamed Hisham Jamaldeen
Sri Lanka Sustainable Energy Authority
Chairman – Thuvan Mohamed Ramazan Bangsa Jaya
Board Members – J.D.P.K. Senaratne, Ambapali Sikurajapathi, Upul Priyantha Fernando, Gunaratne Wanninayake, Chinthaka Udayashantha
Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council
Chairman – Saminda Jayasekara
Board Members – Prof Lal G. Chandrasena, Dr Lohitha Samarawickrama, Tharaka Wickramatunga
Lanka Electricity Company (LECO)
Chairman – S. Tissa Nanayakkara
Vice Chairman – Nivran Joseph Weerakoon
Lanka Coal Company
Chairman- Uditha Kalana Devasurendra
Board Members Suresh Edirisinghe
Lanka Transformers Limited (LTL) Holdings
Chairman- Sudath Jayasundara
Board Members – Prasanna Bandara