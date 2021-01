Isolation orders on 10 GN Divisions to be lifted tomorrow

-

Isolation status on 10 Grama Niladhari Divisions will be lifted with effect from 5.00 am tomorrow (January 27), says the Commander of Army General Shavendra Silva.

Accordingly, the following Grama Niladhari Divisions in Atulugama and Eheliyagoda will no longer be under isolation order from tomorrow.

Atulugama (Bandaragama Divisional Secretariat area - Kalutara District)

• 659E – Bogahawatte GN Division

• 659C – Bamunumulla GN Division

• 657A – Kolamediriya GN Division

• 659B – Korawela GN Division

• 660 – Bamunumulla GN Division

• 659 – Atulugama East GN Division

• 659E – Atulugama West GN Division

• 660A – Epitamulla GN Division

• 659D – Galgemandiya GN Division

Eheliyagoda Divisional Secretariat area (Ratnapura District)

• Moragala GN Division