Sixteen more Grama Niladhari Divisions isolated

Sixteen Grama Niladhari Divisions in Kalutara and Polonnaruwa districts have been placed under isolation orders with immediate effect, says Commander of Army General Shavendra Silva.

The isolated areas are as follows:

Baduraliya police area (Kalutara District):

• Bolunna Grama Niladhari Division

• Ingurudaluwa Grama Niladhari Division

• Midalana Grama Niladhari Division

• Morapitiya Grama Niladhari Division

• Peleda Grama Niladhari Division

• Hedigalla Grama Niladhari Division

• Morapitiya North Grama Niladhari Division

Theeniyawala police area (Kalutara District):

• Theeniyawala Grama Niladhari Division

Meegahathenna police area (Kalutara District):

• Walallawita South Grama Niladhari Division

• Makalandawa Grama Niladhari Division

• Katuyakele Welmeegoda Grama Niladhari Division

• Bothalawa Grama Niladhari Division

• Pahala Hawessa Grama Niladhari Division

• Miriswatta Grama Niladhari Division

• Pelawatta East Grama Niladhari Division

Elahera police area (Polonnaruwa District):

• Sarubima Grama Niladhari Division