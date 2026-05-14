Landslide warnings issued to several areas in 12 districts extended
May 14, 2026 08:36 pm
Level 2 landslide warnings have been issued to several areas of four districts owing to the prevailing heavy rainfall conditions across the country.
The warning issued by the National Building Research Organisation (NBRO) will be in effect from 4:00 p.m. today (14) until 4:00 p.m. tomorrow (15).
Warning Level 2: Amber (Alert)
Galle District: Neluwa
Kalutara District: Agalawatta, Baduraliya, Matugama, Horana, Walallawita
Kurunegala District: Alawwa
Ratnapura District: Pelmadulla, Ratnapura
Warning Level 1: Yellow (Watch)
Badulla District: Bandarawela, Hali-Ela, Passara
Colombo District: Seethawaka
Galle District: Thawalama, Elpitiya, Niyagama
Kalutara District: Ingiriya, Bulathsinhala
Kandy District: Pathahewaheta, Pasbage Korale, Akurana, Gangawata Korale, Panwila, Yatinuwara, Ganga Ihala Korale, Udapalatha, Poojapitiya, Thumpane, Deltota, Doluwa, Udunuwara, Hatharaliyadda, Harispattuwa
Kegalle District: Mawanella, Bulathkohupitiya, Yatiyanthota, Aranayaka, Kegalle, Rambukkana, Warakapola, Dehiowita, Ruwanwella
Kurunegala District: Narammala, Rideegama
Matale District: Naula, Ambanganga Korale, Rattota
Matara District: Pitabeddara
Monaragala District: Badalkumbura, Wellawaya, Bibile
Nuwara Eliya District: Norwood, Ambagamuwa Korale, Kotmale West
Ratnapura District: Eheliyagoda, Kuruwita, Kalawana, Godakawela, Kiriella, Ayagama